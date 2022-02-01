الأمسية المباشرة التاسعة من «شاعر المليون».. اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم الأمسية المباشرة التاسعة من برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

وسيتنافس في الأمسية ستة شعراء من الذين تأهلوا لمرحلة الـ24، وهم أحمد العماش من البحرين، حامد شمقل العنزي وضيفالله فواز السميري وعبدالكريم البدراني من السعودية، فيصل برجس السور من الكويت، ومساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، مواصلين طريقهم نحو حلم لقب «شاعر المليون»، حيث سيقدمون روائع شعرهم النبطي أمام أعضاء لجنة التحكيم.

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