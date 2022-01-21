«مرايا الأسود والأبيض».. معرض فوتوغرافي يحتفي بالإنسان والمكان

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية محمد إبراهيم القصير، المعرض الفوتوغرافي «مرايا الأسود والأبيض»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، ضمن فعاليات الدورة الـ24 من المهرجان الذي يُقام تحت شعار «تدرجات».

ويقدّم المعرض 21 صورة تروي سيرة المكان والزمان الإماراتي من جهة، وتحتفي بالطبيعة والإنسان من جهة أخرى، لـ21 مصوراً ومصورة من الإمارات ومختلف الدول العربية من أعضاء الجمعية، وهم: نعمة سمير الناجي، وعبير أحمد الهمداني، وعدي شنشل، وعمر محمد المرزوقي، وعواطف صلاح عبدالعال، وفاطمة الحارثي، وكوثر جمعة السويدي، ومحمد غيث بيازيد، ونوير مهدي الهاجري، ووسام ممدوح، وأحمد النقبي، وأحمد محمود الصايغ، وأحمد يوسف آل علي، وأروى الحاطي، وبشاري الجابري، ودانية استيتية، وسماح نضال الخفّش، وسهام محمد إبراهيم، وشيماء حسني عبدالحميد، وعائشة سعيد الشحي، وعبدالله علي الرئيسي.

وحظي زوّار المركز التجاري زيرو 6 بجولة إلى الماضي، حيث كانت الصورة بالأسود والأبيض، وأكثر من ذلك، فإنها أعادت الزائر إلى بدايات نشوء الدولة حيث كانت النساء يحملن جرار الماء على رؤوسهن بعد تعبئتها من الآبار.

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