تسوّق حول العالم في 26 جناحاً بالقرية العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ضيوفها للاستمتاع بتجارب تسوق فريدة من نوعها، ولاستكشاف مجموعة هائلة من المنتجات المميزة والمنسقة التي تمثل ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

وتزخر القرية العالمية في شهر التسوق بـ26 جناحاً تمثل أكثر من 80 ثقافة، مع خيارات واسعة من السلع والبضائع تمنح الضيوف فرصة تسوق أحدث التصاميم والصيحات العالمية التقليدية والعصرية بأسعار رائعة، بدءاً من الملابس ومنتجات التجميل إلى الإكسسوار والأدوات المستخدمة للياقة البدنية، وصولاً إلى قطع الديكور وغيرها من المنتجات التي لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر.

وسيتمكن الضيوف خلال زيارتهم من عيش تجربة التسوق التي تجسد واقع الحياة المحلية في أسواق بلدان الأجنحة التي يزورونها، حيث تعتبر أجنحة فلسطين وتركيا وإيران، إلى جانب الأسواق المفتوحة في أجنحة تايلاند وكوريا وروسيا، أماكن مثالية للتسوق وشراء الهدايا التذكارية الجميلة والمنتجات اليدوية. كما يمكنهم تسوّق قطع السجاد الإيراني والأفغاني الشهيرة بجودتها حول العالم، أو الحصول على زيت الأركان الأصلي من المغرب، أو اقتناء القلائد المنقوشة من إسبانيا، أو الاستمتاع بطعم الفواكه الطازجة من تايلاند. ولن تتوقف التجارب هنا، حيث توفر الوجهة الرائدة الفرصة للضيوف للتنقل حول العالم، سواء من مصر إلى أوروبا، أو من اليابان إلى باكستان، عبر تجارب تسوق متميّزة تحاكي أسواق المدن المختلفة بروائحها ومذاقاتها وأصواتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الحصول على مقتنيات موسيقى الروك الكورية في جناح كوريا، إلى جانب أحدث المنتجات الكورية للعناية بالبشرة.

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