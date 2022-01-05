جلسات للطلبة في «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن برنامجها التعليمي المخصص للطلبة في دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب المقبلة، وقد تم كذلك طرح تذاكر البرنامج، ويمكن للمدارس الحصول عليها الآن. بعد نجاح البرنامج الافتراضي عام 2021، تستأنف دورة 2022 تقديم مجموعة رائعة من الجلسات الافتراضية المخصصة للمدارس على مدار شهر كامل في الفترة بين 10 فبراير و10 مارس. وبرسوم رمزية، تتكفل بتسديدها المدارس المشاركة ولا يتحملها الطلبة، يصبح البرنامج الافتراضي في متناول الجميع، ويسمح للجميع بالوصول إلى مهرجان طيران الإمارات للآداب، ولاسيما ممن لن يتمكنوا من زيارة المهرجان. ويمكن لكل الطلبة، باهتماماتهم وفئاتهم العمرية المختلفة، متابعة الجلسات المتنوعة بكل سهولة، فقد راعت إدارة المهرجان أن تكون الجلسات والورش ضمن إطار تفاعلي جذاب.

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