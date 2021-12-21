اختتام حملة «أنا البحر.. في حب اللغة العربية» بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أمس، جلسات وفعاليات حملة «أنا البحر.. في حب اللغة العربية»، التي استمرت لمدة خمسة أيام تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، حيث تم تنظيم ندوة حوارية بعنوان «الأسرة واللغة العربية»، استضافت أستاذ الصحافة الإلكترونية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، الدكتور محمد الأمين، والأستاذة في علم اللغة مريم بيشك، والشاعر والباحث أكرم جميل، وأدارت الجلسة الكاتبة والإعلامية عائشة العاجل.

وأكد الأمين على أهمية تقديم اللغة العربية الفصيحة للأطفال في أبسط أشكالها لحصولهم على الحد الأدنى من المفردات، وإبراز جماليات اللغة في وسائل التواصل الحديثة لتحبيب الجيل الجديد فيها من خلال آيات قرآنية وسنّة نبوية وقصائد وأشعار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news