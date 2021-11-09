«ملصقات الأفلام».. أسرار السينما بشكل مبسّط

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

فتح معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ40، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، الأفق واسعاً أمام الأطفال ليأخذهم في رحلة تحفز تفكيرهم الإبداعي، من خلال تصميم ملصقات الأفلام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حملت عنوان «ملصقات الأفلام» قدمتها المدربة سارة مزهر، استهدفت تدريب الأطفال المشاركين على إنشاء ملصق فيلم من خلال التقاط صورة لهم بعد اختيار كل طفل دوره في الفيلم، سواء كان ممثلاً أو مخرجاً أو مصوراً أو مهندس ديكور أو مهندس صوت، مع استخدام إكسسوارات بسيطة خاصة بكل اختصاص، ليتم في نهاية الورشة تحويل الصورة إلى ملصق.

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