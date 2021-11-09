عجمان تختتم فعاليات «المربعة للفنون»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان فعاليات «مهرجان المربعة للفنون»، الذي جاء في نسخته الأولى تحت شعار «نستلھم من الماضي لنرسم المستقبل».

وعكس المهرجان ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات، والارتباط الوثيق بالماضي، والقدرة على الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي وربط الجيل الجديد به، حيث وصل عدد زوّار المهرجان إلى أكثر من 20 ألف زائر، أقيم خلاله 64 عرضاً فنياً وورشة عمل بمشاركة أكثر من 170 فناناً.

وحقّقت الدورة الأولى من المهرجان الذي أقيم في منطقة الحي التراثي المحيط بمتحف عجمان نجاحاً من ناحية إقبال الجمهور والمتخصصين والمهتمين بالفنون والمبدعين، الذين حضروا الأنشطة التي توزّعت على المعارض الداخلية والخارجية والورش والمحاضرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news