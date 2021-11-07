دار نشر إيطالية تنقل أسرار التقنيّات العتيقة لفنّ التجليد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

وجدت دار النشر الإيطالية «دورو كوليكشن» في الدورة الـ40 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، منصة مثالية تعرض فيها تجربتها الخاصة في دمج تقنيات وأسرار تجليد الكتب الإيطالية بالتقنيات التكنولوجية المعاصرة، لتقدم لجمهور المعرض مجلدات مزخرفة تمثل تحفاً فنية تحفظ أوراق الكتب من التلف وعوامل الزمن.

المؤسس والرئيس التنفيذي لدار «دورو كوليكشن»، سالفاتوري جورجو دينو، أكد أن رؤيتهم في استحداث آليات لتجليد الكتب تجمع بين القديم والمعاصر تتجسد في ابتكار كتب ذات قيمة منقطعة النظير.

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