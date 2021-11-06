فعالية بروائح البهارات.. 400 طريقة لإعداد كبة السيخ الحلبي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

في جلسة فاحت منها روائح البهارات، استضاف ركن الطهي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الطاهية السورية زينة عبود، في عرض طهي حيّ أمام زوّار المعرض.

ووقع اختيار زينة على المطبخ السوري، وكانت مدينة حلب السورية بالتحديد هي المسرح الذي استعرضت من خلاله زينة واحدة من أشهى المأكولات الشهيرة في هذه المدينة، وهي «الكبة القصابية» أو «كبة السيخ» كما يسميها البعض.

وأوضحت عبود أن «الكبة» تحظى بشعبية كبيرة بين أهالي مدينة حلب، ولذلك فإن لها أكثر من 400 طريقة عمل، واستعرضت عملياً أمام الجمهور كيفية تحضير 100 غ من البرغل الناعم، بعد نقعه بالماء حتى يصبح طرياً سهل العجن مع 1 كغ من لحم الغنم (الضاني) مخلوطاً بالبهارات التي تتضمن الفلفل الأسود، والبهارات السبعة، إضافة إلى «بهارات السجق» التي تتميز بها زينة في صنع هذا النوع من «الكبب».

وكشفت أن عجينة الكبة القصابية لا تحتاج إلى ماكينة لعجنها، طالما أنه تم نقعها بالماء لمدة كافية، فيستطيع الشخص أن يعجنها، ويضيف إليها القليل من زيت الزيتون لتسهيل عملية العجن، ثم يشكلها كرات حسب الحاجة (15-20غ) لكل كرة، ثم يضعها في صينية وتُطهى في الفرن لمدة 25 دقيقة بدرجة حرارة 90-100، وبعدها يتم وضعها في قليل من الدهن الحيواني (اللية) وتُقلى بها، لتأخذ ذلك الطعم الشهي، وتقدم مع السلطة.

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