«شاعر المليون» ينطلق بأولى حلقاته التسجيلية من عمّان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، مساء أول من أمس، الحلقة التسجيلية الأولى للموسم العاشر من برنامج «شاعر المليون»، أضخم مسابقة في الشعر النبطي، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتضمنت جولة مقابلات لجنة التحكيم مع الشعراء في العاصمة الأردنية عمّان.

وفتحت أبوظبي أبوابها لتحتضن فرسان الشعر بموسم جديد ومتفرد، مثبتةً تكيفها مع الظروف العالمية وتخطيها للصعوبات، حيث وُجدت لجنة التحكيم بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتواصلت بطريقة مباشرة مع الشعراء في كل جولة، باستخدام تقنية الواقع المعزز وعبر القمر الاصطناعي، إذ سمحت هذه التقنية للجنة التحكيم بالتفاعل مع الشعراء بشكل اعتيادي والتحاور معهم بشكل مباشر. واستهلت الحلقة في بدايتها مقتطفات من المواسم التسعة الماضية، في ملحمة الشعر والبيارق «برنامج شاعر المليون»، حيث استعرض خلالها مقاطع فيديو أرشيفية للشعراء الذين حملوا بيرق شاعر المليون.

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