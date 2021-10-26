11طاهياً يستعرضون مهاراتهم في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تستضيف الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 3-13 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، 11 من أشهر الطهاة ومقدمي البرامج ومؤلفي كتب الطبخ من 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم الطهاة الضيوف 30 فعالية طبخ حية ضمن برنامج ركن الطهي الذي يهدف إلى التعريف بالتجارب الثقافية المتنوعة، والإسهام في تعزيز الحوار الحضاري من خلال استعراض مجموعة من الأطباق التقليدية العالمية التي تعتبر جزءاً من تاريخ الشعوب وتراثها الوطني.

وتشمل قائمة الطهاة المشاركين هذا العام خبيرة الطهي لينا سعد من لبنان، الحائزة «جائزة غورماند العالمية لكتاب الطهي» ثلاث مرات، والشيف رويا صالح من البحرين، وهي صاحبة مطعم «فيلا ماماس»، أول مطعم يقدم المأكولات البحرينية والخليجية إلى العالم.

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