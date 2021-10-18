انطلاق جولة مقابلات شاعر المليون في أبوظبي وسط مشاركة واسعة

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اليوم، استقبال الشعراء في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وذلك ضمن المحطة الأخيرة لجولات مقابلة الشعراء لهذا الموسم، وتستمر جولة أبوظبي حتى يوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.

وتوافد شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الجنسيات المختلفة، لاغتنام الفرصة الأخيرة للمشاركة في أكبر وأضخم مسابقة في تاريخ الشعر النبطي، وقد شهد اليوم الأول تنوعاً كبيرا من الشعراء بالإضافة إلى التميز في الحضور من قبل الشاعرات اللواتي حضرن بقوة وبشكل منافس ومميز.

وأكدت لجنة تحكيم البرنامج أن جولة أبوظبي تميزت من خلال تواجد الشعراء ومقابلتهم وجهاً لوجه كما تعود جمهور الشعر سابقاً، حيث أن هذه المقابلات فيها نوع من الحميمية وطبيعة النقاش تكون مختلفة، مشيدين بالتقنيات الحديثة التي خدمت البرنامج في الجولات السابقة.

وأوضحت لجنة التحكيم أن هناك مشاركين قدموا مشاركات قوية ونصوص جزلة، ومن بين المتقدمين في اليوم الأول شعراء صرحوا بأنهم من خريجي الدراسة الأكاديمية التي تنظمها أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مؤكدين أن الشعراء في أبوظبي سوف تكون لهم بصمة كبيرة في قائمة المائة ضمن المرحلة التالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news