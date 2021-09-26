كاتب عُماني يتتبع حكاية الدرّاجة الهوائية

المصدر: مسقط ■ وام

صدر كتاب «الدرّاجة الهوائية.. كلما آبت دراجة إلى البيت» للكاتب العُماني حمود حمد الشكيلي عن دار نثر للنشر العُمانيّة، وهو الكتاب التاسع في سيرة الاشتغالات الأدبية للكاتب.

وضم الكتاب الصادر في مسقط في 240 صفحة أقساماً عديدة توزّعت بين الكلام والصور، تتبع فيها الكاتب الدراجة الهوائية منذ أن كانت فكرة فنيّة عند رسامي العالم، أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو حتى أصبحت اليوم واقعاً إنسانياً لا يمكن للبشريّة الاستغناء عنه.

ورصد الكتاب تاريخ الدراجة الهوائية منذ تشكّلها الفني ووجودها الواقعي في حياة البشريّة، باعتبارها وسيلة نقل وأداة حريّة فرديّة يتحرّك بها البسطاء والمعدمون في تنقلات قريبة، ويجوب بها الدراجون والدراجات العالم في رحلات طويلة.

كما شيّد الكاتب مدرجاً خاصاً للدراجة على غرار مدرج الطائرة في بداية الكتاب، مؤكِّداً فيه ما قاله الشاعر العربي محمد الماغوط: «الجنّة للعدائين وراكبي الدراجات».

وسيلة نقل وأداة حريّة فرديّة يتحرّك بها البسطاء والمعدمون في تنقلات قريبة.

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