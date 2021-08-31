«إنسايد أوت».. فن إنجليزي في الهواء الطلق

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يستطيع السكان والزوّار على حد سواء الحصول على جرعة فنية بمجرد السير في منطقة وسط لندن خلال الأسابيع المقبلة، بفضل مهرجان «إنسايد أوت» الذي ينظمه المعرض الوطني.

ومن المقرر عرض نماذج طبق الأصل من بعض أشهر مقتنيات المعرض الوطني، ومن بينها لوحة «فينوس ومارس» لبوتيتشيلي، و«عباد الشمس» لفينسنت فان جوخ، وذلك في ميدان ترافالجار (الطرف الأغر) حتى الثاني من سبتمبر.

ومن الممكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض العملاق في الهواء الطلق، عبر تطبيق يتم تحميله مجاناً.

ووضع المهرجان 30 من حوامل لوح الرسم للسماح للزوار برسم أعمالهم الفنية الخاصة في إطار أنشطة فنية يومية، مجانية.

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