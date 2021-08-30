«الناشرين الإماراتيين» تنقل الكتاب المحلي إلى أسواق عالمية جديدة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

في إطار التزامها بتسهيل وصول الناشرين الإماراتيين إلى أسواق كتب عالمية جديدة، شاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الـ18 من «معرض غانا الدولي للكتاب» الذي اختتم أمس في العاصمة الغانية أكرا.

ويُعد «معرض غانا الدولي للكتاب» واحداً من أبرز المعارض المتخصصة، ومن أكبر الأحداث الأدبية في إفريقيا، ومن شأن مشاركة الجمعية في هذا الحدث مساعدة الناشرين الإماراتيين على إبرام اتفاقيات وشراكات مع ناشرين من جميع أنحاء العالم.

وعقد فريق الجمعية برئاسة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ومريم العبيدلي، مدير الاتصال المؤسسي في الجمعية، سلسلة اجتماعات خلال المعرض، ركزت في مجملها على استكشاف فرص جديدة لتوسيع أعمال الجمعية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع ناشري غانا.

والتقى وفد الجمعية مع وفد من «جمعية ناشري غانا»، ومجلس تطوير الكتب في غانا وجمعية المكتبات الغانية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الناشرين في إفريقيا والوطن العربي.

وأكد الكوس حرص الجمعية على تحقيق أهدافها التي تخدم المشروع الثقافي لدولة الإمارات، مشدداً على سعي الجمعية لمساعدة الناشرين الإماراتيين على تمثيل الإمارات في الفعاليات الثقافية الإقليمية والدولية.

وأضاف: «تسلط مشاركتنا في هذا الحدث الضوء على العلاقة الوثيقة بقطاع النشر الإفريقي الذي شهد تطوراً ملحوظاً، ما يجعل مشاركتنا خطوة أخرى نحو تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أسواق النشر في الدولة وجمهورية غانا».

وأعرب وفد «جمعية الناشرين الإماراتيين» عن امتنانه لـ«جمعية ناشري غانا» لتوفير هذه الفرصة التي ساعدت على عرض تجربة صناعة الكتاب في دولة الإمارات ضمن فعاليات «معرض غانا الدولي للكتاب 2021».

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