«الفجيرة للسياحة والآثار» تنظم برنامجاً صيفياً افتراضياً

المصدر: الفجيرة ■ وام

نظمت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار برنامجاً صيفياً افتراضياً، يهدف إلى تسخير التكنولوجيا في نشر ثقافة الحفاظ على الموروث الأصيل، واستغلال أوقات الشباب في موضوعات غنية بالتراث.

وقال مدير عام الهيئة، سعيد السماحي، إن «البرامج الصيفية فرصة لنشر ثقافة الحفاظ على التراث، من خلال الورش والبرامج، بجانب استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الفكر للشباب بالموروث الإماراتي خلال الإجازة الصيفية».

واشتمل البرنامج على محاور عدة في الآثار والتراث قدمها موظفو الهيئة، كلٌ في اختصاصه، وتضمن ثمانية برامج مختصة، منها ورش صناعة الخيال القديمة، وصناعة البراقع، وصناعة الدمى، والأكلات الشعبية، بجانب تنفيذ شرح وجولة افتراضية بالمواقع الأثرية في الفجيرة.

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