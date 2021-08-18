موزة الخيال تستعرض نشاطات «نماء»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنظم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية بمركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء، اليوم، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وتستضيف الجلسة مستشارة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة موزة الخيال، للحديث عن النشاطات التي تقدمها «نماء» في الشارقة والمؤسسات الثلاث التابعة لها: مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، بالاشتراك مع إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة. وتهدف الجلسة إلى غرس مفاهيم النهوض بدور المرأة والتأكيد على دور النساء في المشروع التنموي الشامل الذي تقوده دولة الإمارات، والاحتفاء بجهود «نماء» التي وضعت تمكين المرأة محوراً أساسياً لها.

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