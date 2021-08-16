إيطاليا تخلد ذكرى فيديريكو فيليني

المصدر: ريميني (إيطاليا) Àد.ب.أ

أعلنت هيئة السياحة في مقاطعة إميليا رومانيا الإيطالية عن افتتاح متحف جديد لتخليد ذكرى المخرج الإيطالي الشهير فيديريكو فيليني (1920-1993) بمدينة ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي.

ويقع المتحف الجديد في ثلاثة مواقع بالبلدة القديمة، وهي: «كاستل سيسموندو» و«بالازو ديل فولجور» و«بياتسا مالاتيستا»، وسيفتتح رسمياً في 19 الجاري. وشهدت مدينة ريميني ميلاد المخرج الإيطالي الشهير، وكان يتردد عليها كثيراً بعدما انتقل للإقامة في العاصمة الإيطالية روما، وقد حقق فيديريكو فيليني شهرة عالمية خلال عام 1954، عندما قدم للسينما العالمية الفيلم الرائع الطريق «لا سترادا»، كما نال فيلم الحياة الحلوة «لا دولشي فيتا» عام 1960 شهرة عالمية.

ويهدف متحف فيليني الجديد إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي للمخرج الإيطالي الكبير في تاريخ السينما العالمية.

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