«الخارجية الإيطالية» تُطلق مبادرة ثقافية جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس، عن إطلاق «إيطاليا.. أرض العجائب»، وهي لعبة فيديو تهدف إلى جلب التراث الثقافي وعجائب إيطاليا إلى الجمهور في الشرق الأوسط والعالم. وتتميز اللعبة بأنها جذابة من ناحية الرسومات وتستهدف الصغار والكبار على حد سواء، وتصوّر لعبة «إيطاليا.. أرض العجائب» جمال وتقاليد هذا البلد، من خلال تجربة تفاعلية وممتعة. وستكون اللعبة متاحة مجاناً بـ11 لغة منها اللغة العربية، وسيتم إصدارها في جميع أنحاء العالم في يوم 12 يوليو على نظم التشغيل «أبل» (iOS) وأندرويد، والهواتف الذكية واللوحية، وعبر موقع italiana.esteri.it الذي يعدّ البوابة الإيطالية الجديدة لوزارة الخارجية الإيطالية المخصصة للترويج للثقافة الإيطالية حول العالم.

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