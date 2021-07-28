مدينة السلط الأردنية على قائمة التراث العالمي

المصدر: عمّان ■ د.ب.أ

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، خلال دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في الصين، الموافقة على إدراج مدينة السلط الأردنية، «مدينة التسامح والضيافة الحضارية»، على قائمة التراث العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، قوله إن مدينة السلط «من بين الأولويات العليا للمملكة لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها».

وتابع الفايز بالقول إن «الأردن ولجنة التراث العالمي يوجهان اليوم رسالة مهمة إلى العالم أجمع، رسالة سلام وتسامح وتعايش»، مشيراً إلى أن «العمارة المتميزة لمدينة السلط تبين التبادلات الثقافية التي أسفرت عن مزيج فريد من الأنماط المعمارية عالية المستوى».

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