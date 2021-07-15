«وتر» إذاعة لعشاق الفن والموسيقى الكلاسيكية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تُطلق هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إذاعة «وتر»، المتخصصة في أغنيات الزمن الجميل التي قدّمها عمالقة الغناء العربي، ونخبة من أجمل الأعمال الخالدة لنجوم الأغنية الخليجية.

وسيطرب الجمهور على أنغام الشرق الساحر، حيث ستقدّم الإذاعة باقة متكاملة من الروائع الخالدة لأهم الفنانين العرب، حيث سيحمل الأثير لمستمعيه باقة من أجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، إضافة إلى مجموعة واسعة من أعمال العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، وأسماء أخرى لعمالقة الفنّ الخليجي، وكبار الفنانين أمثال طلال مدّاح ومحمد عبده وأبوبكر سالم، وغيرهم من النجوم.

وتبثّ الإذاعة لجمهورها على مدار الساعة أعمالاً فنية بشكل متواصل وتثري ذائقة ومعارف مستمعيها بفواصل قصيرة تعرّف بأبرز المعلومات المتعلّقة بالأغنيات وأشهر المؤلفين والمغنيين العرب والعالميين، كما ستروي حكاية أشهر الأعمال الغنائية وقصص تأليفها، إلى جانب التعريف بالآلات الموسيقية وتاريخها ودورها والكثير من المعلومات الفنية القيّمة، وستبثّ للجمهور على تردد 96.1 FM.

وقال مدير إذاعة «وتر» سيف الشلال: «نخاطب جمهوراً واسعاً من عشّاق الموسيقى الكلاسيكية وأغاني الطرب العربي، ونتيح لهم فرصة الاستمتاع بنخبة من الفنون الراقية، لتضاعف من التنوّع الإعلامي الذي نسعى لتقديمه إلى جميع فئات المجتمع».

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