«المربّعة للفنون».. عجمان تراهن على الإبداع

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان «مهرجان المربعة للفنون»، تحت شعار «نستلھم من الماضي لنرسم المستقبل»، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى السادس من نوفمبر 2021 المقبل، في منطقة الحي التراثي المحيط بمتحف عجمان، حيث يسلّط المهرجان الضوء على مجتمع الفنون الإبداعية والممارسات الفنية المعاصرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في فندق «فيرمونت» عجمان، بحضور ممثلين من دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشركاء والرعاة، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين من الصحف والمؤسسات الإعلامية والفنانين والمبدعين.

وأوضح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن المهرجان ينطلق بالتزامن مع احتفالات الإمارات هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسها، ومع استعدادنا للسنوات الـ50 المقبلة لابدّ أن نواصل تطويرنا الإبداعي الذي يُلهم أجيالنا الواعدة، وأن نسعى باستمرار إلى دعم الفنانين والمبدعين الطموحين، ومواصلة التعاون مع المجتمع الفني محلياً وعالمياً، لنسلّط الضوء على أهمية الإبداع في المجتمعات.

وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح محمد الجزيري، إن مهرجان المربعة للفنون يمثّل إحدى أهم مبادرات الدائرة، حيث يُتوقع أن تكون الأعمال المعروضة التي تم إبداعها خصيصاً للمهرجان من قبل المشاركين استثنائية، كونها تعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات، وتشكل عنواناً لما تتمتع به إمارة عجمان من مواقع تراثية وأنشطة ثقافية وفنية، لتكون أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد المجتمع.

وأكّد مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان، سعود الجسمي، أن المشاركة في المهرجان من قبل المبدعين والفنانين ستكون من دون رسوم تسجيل، حيث حدد الموعد النهائي لاستقبال المشاركات بتاريخ 12 أغسطس المقبل، ليغطي المهرجان جميع أنواع الفنون الإبداعية، وسيتم تخصيص مبلغ 5000 درهم لكل من المشاركين الذين تختارهم اللجنة المشرفة من أجل إنتاج أعمالهم الفنية.

وحول مشاركة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في المهرجان، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: «نتشارك جوهر الرؤية والهدف، من خلال عقدٍ من الزمان استثمرناه في نشر ثقافة الصورة، ودعم الفنون البصرية، وتحفيز المواهب الفوتوغرافية، كما سنعمل في الفترة المقبلة مع شركائنا في دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان على تنسيق الجهود الرامية لدعم قطاعات الفن والثقافة والسياحة والترويج للفنون البصرية، والتعريف بتأثيراتها الإيجابية وتبادل الخبرات والمعارف».

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