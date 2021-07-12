«حرف وكلمة».. جماليات الخط العربي في مكتبة الصفا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم معرض «حرف وكلمة» الذي تنظمه جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ويستمر حتى 25 يوليو الجاري بمشاركة نخبة من خطاطي الجمعية من جنسيات مختلفة.

وأشار خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، إلى أن التعاون بين «دبي للثقافة» وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية يأتي في إطار حرص «دبي للثقافة» الدائم على التعاون مع جميع الجهات الثقافية في الدولة، ورفد الفعاليات والأحداث التي تنظمها، من خلال إتاحة مكتباتها العامة والأصول التي ترعاها لاحتضان مختلف الأنشطة التي من شأنها أن تسهم في إتاحة الثقافة في كل مكان وللجميع، وتحفيز المشاركة الفاعلة من قبل جميع شرائح المجتمع، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف عبدالواحد: «ينسجم هذا التعاون مع جهودنا الرامية إلى الحفاظ على تراثنا العربي والإسلامي، ونهدف من خلاله إلى دعم المواهب المحلية الواعدة في هذا المجال من الفنون، وتشجيعها على مزيد من الإبداع والتعبير، وإتاحة أعمالها أمام جمهور واسع لتمكينه من تذوق جماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بما يسهم في ازدهار الفنانين وانطلاقهم نحو آفاق أرحب، ليسهموا بدورهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً».

من جهته، أوضح خالد علي الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، أنه من ضمن أهداف الجمعية تشجيع أعضائها من الخطاطين على الإبداع في ممارسة فن الخط العربي من خلال المسابقات والمعارض والدورات التي تنظمها.

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