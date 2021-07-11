اكتشاف حشرة استخدمت جناحيها للتواصل قبل 310 ملايين عام

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

كشفت دراسة لعلماء الحشرات القديمة، أن المتحجرة «ثياتيتان أزاري»، التي يبلغ عمرها 310 ملايين عام، هي أقدم متحجرة لحشرة تستخدم جناحيها كوسيلة للتواصل.

وقال عالم الحشرات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في فرنسا، البروفيسور أندريه نيل، «فلنتخيل جندباً كبيراً جداً، بجسم طويل، يبلغ ما بين 10 و12 سنتيمتراً، وبجناحين كبيرين جداً، وأرجل طويلة، مزوّد بإبر لادغة كثيرة، وهو تالياً أشبه بالحيوانات المفترسة».

وشرح البروفيسور نيل أن الطبيعة في هذه الفترة من العصر الفحمي، «كانت تشبه غابة كثيفة اليوم، شبه استوائية»، تنتشر فيها نباتات السرخس العملاقة، والأشجار الضخمة، وفيها عالم حيواني وفير، لكنه كان لايزال صغيراً.

ولم تكن ثمة ديناصورات في هذه البيئة، أما على البرّ فكانت مملكة الفقاريات الصغيرة، فيها أفاع وسحال وبرمائيات، إضافة إلى مفصليات الأرجل، كالحريش العملاق. وفي الأجواء، «هيمنت الحشرات بشكل أساسي، لأنها الوحيدة التي تتقن الطيران»، كما يشرح الباحث. ومن بين هذه الحشرات الطائرة، كانت «ثياتيتان» من أكثرها تمتعاً بمقومات البقاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news