مركز مليحة الأثري يُطلق «تجربة مراقبة النجوم المتنقلة»

المصدر: الشارقة ■ وام

أطلق مركز مليحة الأثري في الشارقة، تجربة جديدة لتنظيم جلسات حصرية لمراقبة النجوم والاستمتاع بها في مواقعهم المختارة.

وتستخدم «تجربة مراقبة النجوم المتنقلة» الجديدة مناظير فلكية متطورة وعالية الدقة بمساعدة خبير فلكي متخصص، وتقوم بإحضار هذه التجربة كاملةً إلى الموقع الذي يختاره الضيوف.

وستكون هذه الفعالية استثنائية وفريدة بامتياز لمحبي الطبيعة وعشاق علم الفلك الذين يرغبون في مشاهدة أسرار السماء ليلاً، وهي تجربة تجمع بين المتعة والتعليم وتقدم فائدة علمية لن ينساها الصغار.

ومع استمرار وضع السلامة والصحة العامة على رأس أولويات «شروق» تضمن الهيئة التقيد الكامل بالتدابير والإجراءات الوقائية لضمان أعلى مستويات الحماية للضيوف والموظفين، بما في ذلك الالتزام بسياسة التباعد الجسدي خلال جلسات مراقبة النجوم.

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