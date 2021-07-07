هل تلغي مصر حكم تكفير المفكر نصر حامد أبو زيد بعد 11 عاما من وفاته؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تقدم محاميان مصريان ببلاغ للنائب العام في مصر، لإلغاء حكم تكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد بعد 11 عاما من وفاته.

وجاء في الطلب الذي نشرت تفاصيله صحيفة «الوطن»: «أنه في غضون التسعينات من القرن الماضي، وفي ظل جذب وشد وتصدٍ وتراخٍ في مواجهة الإسلام السياسي الإرهابي، وجماعاته من الجهاد، و»الإخوان«، وما انبثق عنها من دعاة ومتطرفين وإرهابيين، وفي ظل حرب ضروس ضد الجماعات الإرهابية في مناخ تم فيه استهداف وتكفير وقتل رموز سياسية، أبرزهم رئيس مجس الشعب في قلب القاهرة، ورموز فكرية كالمفكر صاحب القلم الساطع الدكتور فرج فودة».

وأكد المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، أن النيابة العامة سباقةً في التصدي لأي انتهاك للنظام العام والقانون والعدالة منذ تداول هذا الحكم، حيث سارعت في طلب إلغائه ونقضه، مشيرين إلى أن المشرع قد حاول إسقاط محاولات طيور الظلام في إصدار أحكام لصالح التوجهات الفكرية للجماعات بتكفير رموز الفكر والسياسة وقام بتعديل القوانين واستصدارها آنذاك.

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