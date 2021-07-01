رحيل مبدعة «اسميرالدا».. ديليا فيايو

المصدر: ميامي ■ أ.ف.ب

توفيت كاتبة السيناريو الكوبية، ديليا فيايو الملقبة بـ«أمّ التيلينوفيلا»، ومؤلفة عشرات المسلسلات التلفزيونية الأميركية اللاتينية الناجحة عالمياً، بينها «إسميرالدا» و«كساندرا»، أول من أمس، في ميامي عن 96 عاماً، كما أكدت قريبة لها لوكالة «فرانس برس».

وفي مقابلة مع «فرانس برس» سنة 2018، أبدت فيايو، الرائدة في هذا النوع من المسلسلات الرومانسية الرائجة بقوة في أميركا اللاتينية، والتي بدأت مسيرتها في أواسط القرن الماضي، رغبتها في أن يتذكرها الناس على أنها «شخص أحب كثيراً وتلقى الكثير من الحب».

وأكدت زوجة ابن ديليا فيايو، أوداليس بايز، وفاة السيناريست الكوبية. وطبعت ديليا فيايو بسيناريوهات أعمالها الثقافة الشعبية الأميركية اللاتينية في النصف الثاني من القرن الـ20، وتوّجها محبوها بـ«أم التيلينوفيلا».

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