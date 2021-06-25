«رواق الفن» يحتفي بالذكرى السادسة لتأسيسه

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفى رواق الفن في جامعة نيويورك - أبوظبي بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسه، بإصدار مطبوعة خاصة تستعرض نجاحات الرواق وفعالياته، مع مجموعة من النصوص والمقالات عن قطاع المعارض والفنون في الجامعة والدولة.

وأصدر «الرواق» كتاباً يحمل عنوان «رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: 2014 - 2020»، تضمن إنجازات الرواق الأكاديمية خلال سنوات التأسيس الأولى، كما يتحدث عن المشروعات المستقبلية المقبلة.

ويسلط الكتاب الضوء على إسهامات «الرواق» في المشهدين الفني والثقافي الغنيين لدولة الإمارات، عبر مد جسور التواصل مع الجماهير المتنوعة وتشجيع الحوار الفكري والإبداعي من خلال معارضه المتقدمة.

ويقدم الكتاب نصوصاً وصوراً من أشهر معارض الرواق، ومقالات بتوقيع القيمين، ومقابلات مع فنانين وأعضاء من المجتمع الفني، بالإضافة إلى مقتطفات من الكتب المنشورة في رواق الفن حتى الآن.

وناقشت مقدمة الكتاب، التي حملت توقيع المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة تطور الفن في ظل التقدم الاجتماعي للدولة، إضافة إلى دور رواق الفن في تطوير مشهد الفنون في الدولة.

أما المقالة الافتتاحية التي كتبتها نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مارييت ويسترمان، فناقشت أهمية معارض متحف الجامعة وارتباط مساحة العرض الفنية بالمكان.

وأشادت مارييت ويسترمان بالإسهامات النشطة من قبل فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، مؤكدة أن أهمية رواق الفن بالجامعة تتجاوز كونه موقعاً مميزاً فحسب، فهو يمثل كذلك فكرة تتجلى في كل أنحاء حرمنا الجامعي.

وأوضحت أن برامج رواق الفن تعمل كجسر يربط بين إبداع الفنانين في الإمارات مع العالم أجمع، ففي رواق الفن تلتقي الجامعة بالمجتمعين المحلي والعالمي على أسس وروابط إنسانية مبنية على الفنون والإبداع.

وأشرف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، خلال الأعوام الستة الماضية، على إدارة وإنتاج 100 معرض، كان 11 منها في صالة العرض الرئيسة، في حين استضافت مساحة المشروع ومرافق الحرم الجامعي البقية منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news