«موناليزا هيكينغ» تحقق 2.9 مليون يورو

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

بيعت لوحة «موناليزا هيكينغ» الشهيرة التي تعود إلى القرن الـ17، وادعى مالكها ريموند هيكينغ خلال ستينات القرن الماضي أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينتشي، بـ2.9 مليون يورو خلال مزاد علني نظمته دار «كريستيز» للمزادات عبر الإنترنت.

وتمكن أحد هواة جمع الأعمال الفنية من انتزاع هذه النسخة ذات الجودة الممتازة بعد منافسة بين 14 مزايداً، كما ذكرت دار المزادات في باريس.

وبعد أسبوع من انطلاق المزاد على موقع «كريستيز» الإلكتروني، وصلت المزايدات إلى 2.4 مليون يورو من دون احتساب المصروفات، متجاوزة بأشواط التقديرات الأولية لسعر اللوحة البالغ ما بين 200 و300 ألف يورو.

وتصدرت اللوحة الأخبار العالمية بعدما حصل عليها الجامع الشغوف بالفن ريموند هيكينغ من تاجر تحف في منطقة نيس (جنوب فرنسا).

وبقي ريموند هيكينغ يؤكد أصالة هذه اللوحة لمؤرخي الفنون ووسائل الإعلام حتى الستينات. وشكك في أصالة اللوحة المحفوظة في متحف اللوفر وطلب من المتحف إثبات أن ليوناردو دا فينتشي هو الذي أنجزها.

وكان هيكينغ المهووس بفكرة امتلاكه اللوحة الحقيقية التي رسمها ليوناردو دا فينتشي، يعتقد أن اللوحة التي أعيدت إلى متحف اللوفر عام 1914 بعد ثلاث سنوات من سرقتها عام 1911 من جانب الإيطالي فينتشنزو بيروجا، ليست الموناليزا الحقيقية، بل وضعت نسخة منها في مكانها.

وبعد وفاة هيكينغ في عام 1977، بقيت اللوحة ضمن عائلته.

• اللوحة تجاوزت بأشواط التقديرات الأولية لسعرها.

• هيكينغ شكك في أصالة اللوحة المحفوظة في متحف اللوفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news