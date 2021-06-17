«كورال أبوظبي» يحتفل باليوم العالمي للموسيقى

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن استضافته لمجموعة كورال أبوظبي، لتقديم عرض موسيقي افتراضي بعنوان «سين إت؟ سينغ إت!»، في 21 يونيو الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للموسيقى. وسيضم العرض مشاهد وأغاني من المسرحيات الموسيقية الكلاسيكية. ويعتبر هذا العرض هو الرابع من نوعه، بعد نجاح عرض «كوارانتانيا مانيا» في شهر يونيو العام الماضي و«نوستالجيا - الحنين» في شهر ديسمبر.

وسيضم عرض «سين إت؟ سينغ إت!» 25 عضواً من 10 دول، ممن أسهموا في نجاح المجموعة وبناء قاعدة جمهور لها في دولة الإمارات. وسيقومون بأداء أغانٍ لا تُنسى من عروض مجموعة كورال أبوظبي الشهيرة، بما في ذلك «ويزارد أوف أوز» والجميلة والوحش.

وتُعدّ مجموعة «كورال أبوظبي» أقدم فرقة هاوية للموسيقى في دولة الإمارات، إذ تأسست عام 1977 وتقدم عرضين في السنة، وتضم العديد من الممثلين الهواة والخبراء من أكثر من 15 جنسية ولغة. وهي الآن في موسمها الـ44، وقدمت أكثر من 76 عرض.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «كورال أبوظبي»، كارولين كيلي: «يسعدنا تقديم عرض افتراضي جديد في دولة الإمارات، من خلال تعاوننا مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. تلتزم مجموعة كورال أبوظبي بتوفير عروض موسيقية ترفيهية متنوّعة وبأسعار مناسبة لجميع فئات مجتمع أبوظبي. لا شك أن هناك بعض التحديات التي تظهر عند محاولة تقديم عروض عالية الجودة في بيئة افتراضية، ولكننا على ثقة بأننا قمنا بتصميم عرض يجمع بين المرح والصداقة والغناء والتمثيل».

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