«أبوظبي 2021» يستضيف نصير شمة في آخر ليالي العود

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، يختتم مهرجان أبوظبي 2021، اليوم، فعاليات ملتقى العود العالمي باﻟﺤـﻠﻘﺔ اﻟـﺴﺎﺑـﻌﺔ والأخيرة من السلسلة، ﻣـﻊ اﻟـﻔﻨﺎن ﻧـﺼﻴﺮ شمّة.

وكان المهرجان قد عرض أخيراً الحلقة السادسة من فعاليات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية، والتي قدمت عروضاً موسيقية فريدة لآلة العود؛ بمشاركة نخبة من عازفي العود من تركيا وليبيا والكويت والسعودية، وبرعاية الشريك الرئيس شركة «مبادلة» للاستثمار.

وقدمت اﻟﺤـﻠﻘﺔ اﻟـﺴﺎدﺳـﺔ، عروضاً لنجاتي ﺗﺸـﻴﻠﻚ ﻣـﻦ إﺳـﻄﻨﺒﻮل - ﺗـﺮﻛـﻴﺎ، وﻫـﺸﺎم ﻋـﺮﻳـﺶ ﻣـﻦ ﻃـﺮاﺑـﻠﺲ اﻟـﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻫـﺎﺷـﻢ اﻟـﻘﻼف ﻣـﻦ اﻟـﻜﻮﻳـﺖ، وزﻳـﻦ اﻟـﻤﺮﺣـﺒﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺴﻌﻮدﻳـﺔ. وسلط تقرير اﻟﺤـﻠﻘﺔ، اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ أﻋـﻤﺎل ﻳـﻌﻘﻮب ﺟـﺎﺳـﻢ، ﺻـﺎﻧـﻊ اﻟـﻌﻮد ﻣـﻦ اﻟـﻜﻮﻳـﺖ. وامتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 16 يونيو، وضم سبع حلقات بهيكلية تلفزيونية، قدمت رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي؛ وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news