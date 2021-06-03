«كتّاب الخمسين».. قصص مبدعة تؤكد الانتماء للوطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن الأرشيف الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة «كتّاب الخمسين»، المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها بالتزامن مع مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات، واستهدفت غرس قيم المواطنة الصالحة، والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة في نفوس الطلبة، وتشجيع الطلبة على الكتابة الأدبية عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها العظام الذين شيدوا صرح الاتحاد، وارتقوا بالإنسان والمكان. وامتازت الأعمال الطلابية المشاركة في مبادرة «كتّاب الخمسين» بالخيال الإبداعي والحسّ الوطني والأسلوب الأدبي.

وقال المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، عبدالله ماجد آل علي: «إن استكمال مراحل هذه المبادرة وظهور نتائجها بإعلان أسماء الطلبة الفائزين يعدّ إنجازاً وطنياً، فالأقلام التي أثبتت جدارتها، ولمعتْ هي أقلام واعدة تشكل غراساً ثقافياً وطنياً يستحق العناية والرعاية؛ إذ إنها لم تقف عند حدود الوصف والتوثيق فحسب، ولكنها تجاوزت ذلك إلى إعمال الذهن والخيال، والابتكار الذهني الذي استطاع أن يستقرأ الحاضر ويحلق إلى ما ستؤول إليه الدولة في الخمسين عاماً القادمة من تطوّر وتقدم وازدهار يجعلها في مصافّ الدول المتقدمة في العالم في الخمسين عاماً القادمة». وهنأ آل علي الطلبة الفائزين، واعتبر جميع الطلبة المشاركين في هذه المبادرة من الفائزين؛ لأنهم خاضوا تجربة مهمة في الكتابة الوطنية ستلقي بظلالها على أسلوبهم؛ مؤكداً أن هذه المبادرة ومثيلاتها كفيلة بتشجيع المشاركين على العمل الدؤوب من أجل تنمية الحسّ الأدبي وعشق الكتابة لدى الطلبة. وأعرب المدير التنفيذي للأرشيف الوطني عن سعادته بنتائج هذه المبادرة التي ارتقت بالحسّ الوطني لدى الطلبة، وحثّ الطلبة على خوض مثل هذه التجارب التي من شأنها أن توسع الأفق الذهني لديهم، مشيراً إلى أن الأرشيف الوطني سيكرم الطلبة الفائزين في حفل ينظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وسيمنح الأرشيف الوطني لجميع المشاركين شهادات مشاركة وحضور. يذكر أن القصص الخمس التي حصدت الجوائز، هي: (قصة شعب) للطالبة ياسمينة ظاهر، من مدرسة الحويتين، وقصة (طيف في قلب شيخة) للطالبة حور أيمن عبيد من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي، وقصة (زايد وحلم الفضاء) للطالبة جودي سمير، وقصة (سند زايد) للطالبة مياسة عبدالله الشامسي من مدرسة أم الإمارات في العين، وقصة (الإمارات ماضٍ قاسٍ حاضر وارف مستقبل واعد) للطالبة شيماء عبدالله من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي.

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