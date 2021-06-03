«كرتون نتورك» تُطلق مبادرة توعية جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «كرتون نتورك» عن إطلاق مبادرة توعية جديدة بلغات عدة حول تغيّر المناخ. وتغطي المبادرة دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتهدف إلى إلهام الأطفال لمواجهة التحديات الصغيرة التي يمكن أن تحدث فرقاً في صحة كوكبنا، وتم تطويرها بالتعاون مع منظمة البيئة العالمية WWF.

وانطلقت الحملة متعددة المنصات أمس بـ18 لغة، وتسعى إلى تثقيف جمهور «كرتون نتورك» من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً حول أزمة تغيّر المناخ. وتهدف إلى تمكينهم من الانضمام إلى مجتمع من الشباب الذين يتخذون خطوات في حياتهم لمواجهة أحد أكبر التحديات في عصرنا. وسيكون الموقع الإلكتروني المصغر الجديد كلياً «أبطال المناخ» بمثابة مركز للحملة يقدم العديد من التحديات والاختبارات والألعاب.

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