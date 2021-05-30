جائزة البردة.. تشكيل لجنة تحكيم الدورة الـ16

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن تشكيل لجنة تحكيم جائزة البردة في دورتها الـ16، التي تهدف إلى الحفاظ على الفنون التقليدية الإسلامية، والاعتزاز بالثقافة والتراث الإسلامي المتسامح والمنفتح على العالم.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من: سالم فيصل القاسمي، العنود بوخماس، وسام شوكت، الدكتورة هدى سميتسهوزين- أبي فارس، اردشير مجرد تاكستاني، هيا الكتبي، مصعب الدوري، الدكتور أحمد مصطفى، محمد مندي، ماجد اليوسف، ثريا سيد، وحاجي نور الدين، تاج السر حسن، محمد علاّن، عبيدة البنكي، عدي الأعرجي، وعبدالرزاق المحمود.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي: «سعداء بالإعلان عن تشكيل لجنة تحكيم جائزة البردة، إذ تضم اللجنة نخبة من المتخصصين في فئات الجائزة المختلفة، الذين يتمتعون بخبرات واسعة تمكنهم من مراجعة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة بكل مصداقية وشفافية، بما ينسجم مع روح المبادرة التي جاء إطلاقها احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف».

وأضافت: «على مدى الـ17 سنة الماضية، عملنا من خلال جائزة البردة على نشر وإبراز إبداعات الفن الإسلامي، وتقديمه إلى العالم بما يظهر القيم الإنسانية والحضارية التي شكلت مضامينه عبر مئات السنين، وقد حفّزت الجائزة نهضة فنية إسلامية أضافت الكثير إلى واقع الفنون العالمية، كما عملنا على أن تكون الجائزة بوابة وقناة للمبدعين وتكريمهم وتشجيعهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار».

من ناحيته، قال عضو لجنة التحكيم، تاج السر حسن: «تستقطب جائزة البردة في دوراتها المتجددة سنوياً مشاركات المبدعين من الشعراء والخطاطين والفنانين الذين يتراكم إبداعهم العالي والراقي ليكوّن متحفاً قيماً وعظيماً، وإنّه لشرف لي، أن أكون ضمن لجنة التحكيم بالنظر إلى مستوى المشاركات والتنافس العالي الذي يجعل من (البردة) واحدة من أعلى وأهم الجوائز الفنية العربية والدولية».

وكانت وزارة الثقافة والشباب قد فتحت باب التسجيل للجائزة خلال الفترة من 17 مايو حتى 17 يونيو، في فئات الجائزة: الزخرفة، والخط التقليدي والحديث، والشعر النبطي والفصيح، والخطوط الطباعية العربية.

وستجتمع لجنة التحكيم في نوفمبر المقبل لإجراء تقييم نهائي للأعمال الفنية المشاركة، وسيتم إخطار جميع المشاركين بنتائج الجائزة التي ستعلن بالتوازي مع مهرجان البردة في ديسمبر المقبل، أثناء فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

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