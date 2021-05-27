4 كتب مختارة لليافعين من «كلمات»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تعرض دار كلمات، المتخصصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال باللغة العربيّة، في جناحها المشارك بالدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حزمة متنوّعة من قصص وروايات تحفّز الأطفال واليافعين على تنمية مهارات القراءة. وتبرز من بين لائحة إصداراتها المعروضة في هذه الدورة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل:

«لغز صورة من الكوكب الأحمر»

ينطلق المؤلف محمد الحمادي في رواية «لغز صورة من الكوكب الأحمر» من سرد خيالي، عندما يفترض تنامي توحّش العالم المتحضّر، حيث يصبح الهدف الأوحد من العلوم هو الاستزادة من الأرباح.

«أنا ملالا»

تقدم «كلمات» في هذا الكتاب من ترجمة جلال الخليل، تجربة الناشطة الهندية الشابة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في سن 17 عاماً ملالا يوسفزاي، بنسخة مخصصة من كتابها الشهير لليافعين، وتعرض فيه ملالا الحقبة الزمنية التي حكمت فيها «طالبان»، عندما انتشر الجهل والتخلف وعمالة الأطفال والكثير من المحظورات.

«فاتن»

يأتي الكتاب من تأليف فاطمة شرف الدين، الذي تروي فيه قصة فتاة في عمر الـ15 تدعى فاتن، وفي خضم الحرب الأهلية اللبنانية، تبدأ حياتها الجديدة في بيروت بمرارة، بعدما أُحضرت من ضيعتها في الجنوب لتعمل خادمة في أحد البيوت.

«الفتى 87»

رواية لليافعين من تأليف إللي فاونتين وترجمة شادية شيخاني، تروي قصة فتى يدعى شيف يحب الشطرنج والرياضيات والتسابق مع أعز صديق له من المدرسة إلى البيت. وذات يوم، يأتي جنود مسلّحون إلى منزله فيدرك أنه لم يعُد في أمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news