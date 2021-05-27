تعاون بين الأرشيف الوطني و«اتحاد الكتّاب»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع الأرشيف الوطني واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في المجالات والبرامج.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات، وورش العمل والمعارض المشتركة، وفي مجال المكتبات والترجمة والنشر، والتاريخ الشفاهي والدراسات والبحوث، وفي إنشاء موقع إلكتروني يحصر إسهامات كتّاب وأدباء الإمارات وإنتاجهم الفكري بكل حقوله، وتقديم الاستشارة في مجال تنظيم الأرشيف الورقي والإلكتروني لدى الاتحاد، وإدارته وحفظه.

ووقّع المذكرة المدير التنفيذي للأرشيف الوطني عبدالله ماجد آل علي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات سلطان بن علي العميمي، في منصة الأرشيف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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