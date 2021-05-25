«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يصدر كتاباً جديداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إصداراً جديداً في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021. وقّع المؤلف سيف عبدالرحمن العسم السويدي، الإصدار الجديد وهو بعنوان «الحياة الاقتصادية في دبي خلال عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (رحمة الله عليه) 1990-1958».

واختار المركز هذا العمل لطباعته ونشره لما يزخر به من معلومات تراثية وثقافية وتاريخية ويتقصى الحقائق الجوهرية للمسيرة العطرة للمغفول له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، القائد الملهم الذي أرسى قواعد مسيرة النهضة في دبي.

يحوي الإصدار دراسة موسعة تستند إلى مراجع كثيرة ومهمة تتقصى مراحل النمو السياسي والعمراني والاقتصادي خلال حقبة جوهرية شكلت البنية الأساسية لدبي التي تعرف اليوم بالمدينة الأسطورية.

• دراسة موسعة تستند إلى مراجع كثيرة مهمة.

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