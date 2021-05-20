المهرجان يدمج العلوم بالفن في رحلة مدهشة للصغار

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

عاد «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في موسم جديد من الإدهاش والانفتاح على العلوم والابتكارات ومختلف الفنون والقراءات، حيث بدأ أولى فعالياته بورشة إبداعية، تحت عنوان «ابتكار»، أخذت الصغار في رحلة مع المدربة رنا مملوك، إلى عالم صناعة السيارات.

وفتحت الورشة الباب أمام الأطفال المشاركين للتعرف إلى ديناميكية حركة السيارات، والأجزاء الأساسية التي تتكون منها بأسلوب يدمج الرسم بالهندسة، حيث قالت المدربة مملوك، إن «الهدف من الورش هو تحويل اللعب والرسم والفن إلى طريقة للتعلم، باستثمار ما يختزنه الأطفال من الشغف لدمج العلوم بالفن».

وعاش الأطفال خلال الورشة لحظات من الدهشة والاكتشاف، حين عرضت المدربة عملية تحريك نماذج مصغرة من المركبات بقوة دفع الهواء، ونجحوا بتوجيهات المدربة في تحويل هذه المعرفة إلى تعبير فني، تعرفوا فيه إلى مهارات تزيين السيارات وتصميمها.

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