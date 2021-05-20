مخترعون صغار يلعبون بقواعد الكيمياء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تحوّلت قاعة الورش المخصصة للأطفال إلى مختبر علمي ضخم، احتشد حوله الصغار من مختلف الأعمار ليبتكروا نماذجهم الكيميائية، مستخدمين أبسط الأدوات، مستندين على تراكيب علمية غير معقدة، وذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك» حتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وتجمع الأطفال المشاركون في ورشة «المختبر المجنون» حول الطاولات، مرتدين القفازات والملابس الواقية، وملتزمين بالوصفات العلمية التي منحتها لهم المدربة المتخصصة ليبتكروا وصفاتهم السهلة، حيث أنتجوا ثلاثة عناصر، كان أولها الرسالة السرية، وهي عبارة عن ورقة كُتِب عليها بحبر خاص مكوّن من حمض الليمون فقط، تمت تعبئته بأقلام خاصة، إذ تكمن فكرة هذا العمل في أن يقوم الطفل بكتابة جمل متنوعة، ثم تمرّرها المتخصصة على نار خفيفة لتظهر الكتابة بعد ذلك.

وكان المشروع الثاني عبارة عن صناعة «الحمم البركانية» باستخدام الماء والزيت والصابون وملوّنات الأطعمة، حيث استطاع الصغار أن يبتكروا براكينهم الخاصة التي ثارت في الأوعية الزجاجية بشكل مميز تفاعلوا معه بالكثير من الاهتمام، وتضمنت العملية خلط المواد الآمنة ببعضها، وأضيفت الألوان لتخرج الرغوة التي كانت أشبه بحمم نارية.

فيما كان ثالث المشروعات الحليب الملوّن، وهو نتاج خلطة سحرية من الألوان ومساحيق تنظيف الأواني، قام خلاله المشاركون الصغار بمزج الحليب بالمواد، وأضيفت الألوان المتنوعة، التي سرعان ما تباعدت عن بعضها، مشكّلة لوحة سابحة على سطح السائل الأبيض لتثير دهشة الأطفال.

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