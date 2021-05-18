روائع معرض أوفيتسي بإيطاليا متاحة للجمهور من جديد

المصدر: فلورنسا ■ د.ب.أ

في خطوة أخرى تجاه الوضع الطبيعي، تسمح صالة عرض أوفيتسي الشهيرة في فلورنسا بإيطاليا للزوار مجدداً بالاطلاع على الروائع الفنية لديها. غير أن الأشياء لم تعد إلى طبيعتها بالكامل بالطريقة التي كانت عليها، فمازالت الحكومة في روما تقيد عدد الضيوف، وتفرض قواعد نظافة. وفي ذروة أوفيتسي ما قبل الجائحة، كان ما يصل إلى 12 ألف زائر يشقون طريقهم عبر القاعات يومياً، وكان الأشخاص ينتظرون في طوابير ساعات خارج البوابات، ولكن هذا شيء أصبح من الماضي حالياً، والعدد الأقصى المسموح له من الزوار بالتجول في وقت واحد هو 450 زائراً.

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