«كأنه هو».. 500 مشارك ومليون ونصف متابع

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت إذاعة القرآن الكريم في الشارقة عن وصول عدد متابعي مسابقة «كأنه هو» الرمضانية التي تبثّها عبر أثير الإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، إلى نحو مليون ونصف مليون مستمع ومشاهد، وذلك منذ انطلاقها قبل أسبوعين فقط مطلع الشهر الكريم.

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 500 قارئ ومقلد أكبر من 12 عاماً من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث كشف مستوى التنافس عن وجود غالبية كبيرة لديها قدرة على تقليد إمام الحرم المكّي ماهر المعيقلي، إلى جانب العديد من الأصوات المبهرة التي تقلد القارئ السعودي ياسر الدوسري، أحد أئمة المسجد الحرام. وكشفت اللجنة القائمة على المسابقة والتي تضم نخبة من المقرئين العرب ممن يمتلكون خبرة واسعة في مجال الأداء والتلاوة القرآنية وهم: علي صلاح عُمر من البحرين، وحمزة الفار من الأردن، ومحمد الغزالي من السعودية، أن المرحلة الأولى ستنتهي في 20 رمضان لتنطلق بعد ذلك التصفيات التي سيتم الكشف عن قائمة الأسماء المشاركة فيها.

وتهدف المسابقة إلى إبقاء سير كبار مقرئي القرآن الكريم حاضرة في أذهان الأجيال الجديدة، واستكشاف المواهب القرآنية الواعدة على صعيد الحفظ وجمالية الصوت، والاهتمام بها، وتطويرها، حيث رصدت الإذاعة جوائز مالية للمتسابقين الفائزين تبلغ قيمتها 50 ألف درهم.

وتسعى المسابقة التي تطرحها الإذاعة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأفضل الأصوات التي تمتلك موهبة في تقليد كبار المقرئين حول العالم، حيث يتسنى للقارئ الذي يمتلك ملَكَة التقليد صوتاً وأداءً، نشر مقطع مصورّ له عبر صفحته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً الوسم الذي خصصته الإذاعة #مسابقة-كأنه-هو، ووضع إشارة مرجعية لموقع الإذاعة الرسمي.

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