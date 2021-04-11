ورش في دبي حول فن التصوير الفوتوغرافي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع مؤسسة «عكاس للفنون البصرية»، فعاليات «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر أبريل الجاري، بباقة من ورش العمل والجلسات النقاشية المتخصصة في التصوير الفني، بإشراف نخبة من الفنانين الروّاد والشباب المتخصصين في هذا المجال، داعيةً عشاق هذا الفن المتميز من الهواة والمحترفين إلى المشاركة لإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم.

ويأتي تنظيم هذه الورش الغنية، التي تتيحها الهيئة للمواهب الإبداعية الواعدة والمهتمين بالفنون التشكيلية من جميع الأعمار والجنسيات في الإمارات، في إطار التزامها بدعم الموهوبين في شتى مجالات الفنون البصرية، من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن فضاءات إبداعاتهم واستكشافها. وأشارت إلى أن إقامة هذا البرنامج تنسجم مع أحد محاور خارطة طريق استراتيجتها، المتمثل في دعم الموهبة وإلهام الجيل الجديد وحثه على التواصل والإبداع، فضلاً عن تحفيز المشاركة الفاعلة من جميع أفراد المجتمع في الحراك الفني والإبداعي الذي ترعاه الهيئة في الإمارة، وذلك باستثمار شراكاتها مع المختصين من القطاعين الخاص والعام، حيث تأتي شراكتها مع مؤسسة «عكاس للفنون البصرية» ضمن هذا الإطار. ويختتم الفنان جاسم العوضي، الشهر، بورشة تحت عنوان «تلوين الصور بطريقة يدوية»، تنظم في 29 أبريل الساعة التاسعة مساءً في حي الفهيدي التاريخي.

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