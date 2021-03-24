أصوات أجيال المستقبل تستقبل المشاركات حتى 31 مايو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدّدت مؤسسة الإمارات للآداب الموعد النهائي للدورة الثانية من مسابقة أصوات أجيال المستقبل، ليصبح الموعد النهائي لتقديم القصص 31 مايو المقبل.

وأطلقت مبادرة أصوات أجيال المستقبل، لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة المحلية بدعم من سموّ الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في منطقة الخليج العربي.

وقدم فريق مبادرة أصوات أجيال المستقبل سلسلة تضم أكثر من 30 ندوة افتراضية، باللغتين العربية والإنجليزية. حضر الندوات عدد كبير من المتابعين مند انطلاقة الدورة الثانية من المسابقة.

ومدد الموعد النهائي للمسابقة بناءً على تعليقات الطلبة والمعلمين بشأن فترة الاستعداد للامتحانات، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمشاركين لإنهاء قصصهم.

وأطلقت مجموعة قصصية تتضمن المختارات الفائزة في الدورة الأولى من مسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط في مهرجان طيران الإمارات للآداب خلال فبراير المقبل. وستجمع القصص الفائزة في دورة هذا العام، وتترجم، وإضافة رسوم توضيحية إبداعية ثم نشرها في مجموعة قصصية ثانية في أوائل العام المقبل.

يشار إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الأطفال المقيمين في الخليج، الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً. وينبغي أن يراوح عدد الكلمات في القصة بين 600 و1500 كلمة، وتقبل المشاركات باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن القصة موضوعات حول حقوق الطفل والتنمية المستدامة، ورؤية الكاتب وتطلعاته لمستقبل مستدام.

- فريق المبادرة قدم سلسلة تضم 30 ندوة افتراضية.

- ينبغي أن يراوح عدد الكلمات في القصة بين 600 و1500 كلمة.

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