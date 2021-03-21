وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم ورويترز

توفيت الطبيبة والكاتبة المصرية نوال السعداوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 90 عاماً.

وكانت حالة الكاتبة الصحية قد تدهورت في الأيام القليلة الماضية، بحسب ما صرحت ابنتها الدكتورة منى حلمي.

ولدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر 1931، بمحافظة القليوبية، وتخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة.

وبدأت رحلتها مع الكتابة في مرحلة الشباب، وأصدرت عشرات الكتب التي تُرجم بعضها للغات أجنبية، كما خضعت بعض مؤلفاتها للمنع من التداول، وأثارت الجدل.

دخلت الراحلة في معارك فكرية مع العديد من أصحاب التيارات المختلفة، وفصلت من عملها كطبيبة، واعتقلت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ودرّست مادة الإبداع والتمرد في إحدى الجامعات الأميركية، وأثارت ضجة في مصر حينما أعلنت أنها ستترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2005.

ولنوال السعداوي مؤلفات متنوعة، ومن أبرزها: «الحب في زمن النفط»، و«الأغنية الدائرية»، و«الغائب» و«جنات وإبليس»، و«مذكراتي في سجن النساء». كما اشتهرت بكتاباتها ومواقفها المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، وتصديها منذ سنوات طويلة لظاهرة ختان البنات.

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