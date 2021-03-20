12 مليون مصدر رقمي مجاني في مكتبة «اتحاد الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن أن مكتبة «اتحاد الإمارات» التابعة للمركز، حققت إنجازاً جديداً، تمثّل في توفير 12 مليون مصدر رقمي مجاني، وهو ما يضاف إلى سجلّها في تطوير خدماتها التقنية لتعزيز دورها في خدمة الباحثين والأكاديميين والمهتمين.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز لمواكبة التطورات في مجال قواعد البيانات الرقمية، واحتفاءً بشهر القراءة الذي يصادف شهر مارس من كل عام، وانطلاقاً من الحرص على نشر المعرفة، وتسهيل الوصول إليها، وتجاوز الصعوبات التي فرضتها أزمة «كورونا».

وأشار المركز إلى أن هذا الإنجاز، الذي تم تحقيقه، يأتي ليتزامن مع شعار شهر القراءة هذا العام: «أسرتي تقرأ»، وهو ما يشير إلى انسجام المركز مع المناسبات الوطنية التي تحفّز النشء على نهل العلوم والمعارف من مصادرها، وتجعل من الأسرة شريكة أساسية للمركز في تشجيع أبنائها على الوصول إلى المعارف، من خلال البيانات التي يوفرها خدمة للمجتمع المحلي.

من جهته، قال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور سلطان محمد النعيمي، إن «المركز حريص على إتاحة المصادر المعرفية، التي تغطي عدداً من المجالات: السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، من خلال كتب ودوريات ومجلات علمية، ورسائل جامعية وغيرها، وتسهيل الوصول إليها أمام الراغبين، من خلال بوابة المكتبة الإلكترونية http:/‏/‏elibrary.ecssr.ae».

يشار إلى أن مكتبة «اتحاد الإمارات»، التي أُنشِئت بالتزامن مع إنشاء المركز، تُعدّ من كبريات المكتبات في المنطقة، وتقدِّم خدماتها للجمهور، وللباحثين، عبر شتى أنواع الإصدارات، الخاصة بالموضوعات والقضايا التي تهمّ الباحثين والأكاديميين وطلبة العلم في شتى الحقول والتخصصات.

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