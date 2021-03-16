قصر الوطن يُثري تجربة الزوار بجولات ذاتية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أطلق قصر الوطن جولات إرشادية ذاتية تتيح للزوار استكشاف المعالم الثقافية والحضارية للقصر باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والصينية بهدف إثراء تجربة الزوار، وتوفير كل السبل التي تضمن لهم زيارة مميزة.

وسيحصل الزوار عند شرائهم دليل الوسائط المتعددة من مركز الزوار على سماعات للرأس التي ستمكنهم من الاستماع لشروحات ومقاطع صوتية مسجلة باللغة التي يختارونها للاستمتاع بجولة إرشادية تفاعلية واستكشاف معالم القصر المختلفة، وما يزخر به من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة. ويمكن للزوار أيضاً تحميل خريطة قصر الوطن لاستعراض المعارض والقاعات المختلفة، وخيارات التسوق والطعام المتوافرة في القصر.

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