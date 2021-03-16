200 لوحة لبول سيزان «الأقل شهرة» في معرض

المصدر: برلين ■د.ب.أ

يعتزم متحف الفن الحديث في نيويورك إقامة معرض كبير لأعمال الرسام الفرنسي بول سيزان (1836 - 1906)، منتصف العام الجاري.

وأعلن المتحف أن المعرض سيخصص في الأساس لأعمال سيزان من الرسوم الأقل شهرة، واللوحات المرسومة بألوان الماء.

وسيُقدم المعرض الذي يُقام تحت عنوان «سيزان دروينغ» أكثر من 200 عمل لسيزان، في الفترة من السادس من يونيو وحتى 25 سبتمبر المقبلين.

وبعد شهور عدة من الإغلاقات جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أعادت الكثير من المتاحف فتح أبوابها، رغم أنه لا يتم السماح بدخول سوى عدد قليل من الزوّار، بشرط ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد.

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