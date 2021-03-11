«نادي الكتاب» يفتح أبوابه في «فستيفال بلازا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «فستيفال بلازا» في دبي، أحد مراكز التسوّق التابعة لمجموعة الفطيم، عن استكمال تحضيراته لإطلاق نادي الكتاب المجتمعي، بعد غد، الذي سيفتح أبوابه أمام عشاق الأدب مجاناً بالشراكة مع «بوكتوبيا». ومن المقرر أن يقدم النادي مجموعة من أبرز الكتب، ويستضيف فعاليات أدبية بحضور مؤلفين وضيوف متحدثين، ليمنح القرّاء تجربة ترفيهية وفرصة مطالعة كتاب مختلف كل شهر، ومناقشة أفكارهم الأدبية مع من يشاركهم الشغف ذاته. ويقع «فستيفال بلازا» في منطقة جبل علي بالقرب من مجمّع الفرجان وقرية جبل علي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news