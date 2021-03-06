دانتي أكبر من كورونا.. إيطاليا تحيي ذكرى شاعرها بمئات الفعاليات

المصدر: روما - د.ب.أ

قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إن انتشار جائحة عالمية لن يمنع إيطاليا من الاحتفال بالذكرى الـ 700 لوفاة الشاعر الوطني دانتي أليجيري، حيث يتم التخطيط لمئات الفعاليات في البلاد.

وذكر فرانشيسكيني اليوم السبت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن جلسات القراءة والمعارض والحفلات الموسيقية والمحاضرات من بين الفعاليات المخطط لها طوال عام 2021 لتكريم الشاعر صاحب «الكوميديا الإلهية».

وستكون إحدى النقاط الرئيسة في 25 مارس، وهو اليوم الذي تحتفل فيه إيطاليا بـ «يوم دانتي» كل عام، وسينشد الممثل الحائز جائزة الأوسكار روبرتو بينيني مقاطع من شعر دانتي. وسيبث فقرة بينيني (68 عاماً) في روما عبر التلفزيون.

وولد دانتي في فلورنسا عام 1265 وتوفي عام 1321 في رافينا بإقليم إميليا رومانيا. وتخطط المدينتان لاحتفالات مكثفة، بينما في روما، يخطط متحف «سكوديريا ديل كويرينالي» لاستضافة عرض باسم «إنفيرنو» يبدأ في الخامس من أكتوبر ويستمر حتى يناير 2022.



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