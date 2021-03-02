«نيويورك أبوظبي» تطلق «مجلس ناشئة الرواق»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي مبادرة «مجلس ناشئة الرواق»، التي تهدف إلى تشجيع الحوار مع الأجيال الشابة في الإمارات، وتعزيز مشاركتهم في المعارض والمشروعات الفنية والثقافية.

ويتألف «مجلس ناشئة الرواق» من ستة أعضاء، تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، يعملون بدورهم مستشارين لرواق الفن، وسيشاركون آراءهم حول المعارض والبرامج والخطط المستقبلية.

كما ستتاح لهم فرصة العمل إلى جانب فريق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي لتنظيم فعالية افتراضية واحدة، بالتزامن مع المعرض الجاري حالياً، الأمر الذي يمكنهم من اكتساب خبرة عملية في تطوير برنامج فني متكامل من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ.

وقالت آلاء إدريس، رئيس مساعد قسم المطبوعات في رواق الفن، إنه «منذ انطلاقة رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي في عام 2014، سعينا جاهدين لتوفير منصة تشجع المجتمع المحلي الشاب على التفكير الإبداعي، وتمكنهم من تجربة الفنون بطريقة تعاونية وتفاعلية، والإسهام في النهوض بالمشهد الفني والثقافي للمنطقة».

من جانبه، قال سيباستيان غروبه مسؤول المشاركة المجتمعية والتسويق في رواق الفن، إن إطلاق «مجلس ناشئة الرواق» «يمثل فرصة رائعة تمكننا من فهم نظرة الجيل الشاب وتوجهاته نحو المشهد الفني بشكل عام، وفي إطار التزام رواق الفن بتقديم محتوى ذي صلة، والعمل بأفكار عصرية يتوجب علينا منح الناشئة فرصة مشاركة أصواتهم».

- المجلس يتألف من 6 أعضاء تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً يشاركون آراءهم.

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